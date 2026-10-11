BMKG: Waspada Hujan Lebat di Jakarta Selatan, Depok, dan Bogor Minggu Sore hingga Dini Hari

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sejumlah wilayah di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga lebat pada Minggu, 11 Oktober 2026.

Masyarakat diimbau mewaspadai hujan yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang, terutama pada sore hingga dini hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca Jabodetabek untuk periode Minggu, 11 Oktober 2026 pukul 07.00 WIB hingga Senin, 12 Oktober 2026 pukul 07.00 WIB, potensi hujan sedang hingga lebat diprakirakan terjadi pada malam hari di sebagian wilayah Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Kota Tangerang Selatan, Kota Depok, serta Kota dan Kabupaten Bogor.

Sementara itu, hujan ringan hingga sedang juga berpotensi mengguyur sejumlah wilayah lain di Jabodetabek sepanjang siang, sore, dan malam hari.

Prakiraan Cuaca Jabodetabek Minggu, 11 Oktober 2026

Pada pagi hari, pukul 07.00–13.00 WIB, cuaca di sebagian besar wilayah Jabodetabek diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

Namun, hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bogor.

Memasuki siang hingga sore hari, pukul 13.00–19.00 WIB, cuaca secara umum diprakirakan cerah berawan hingga berawan.