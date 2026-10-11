Prakiraan Cuaca Jawa Barat 11 Oktober 2026: Bogor dan Bandung Berpotensi Hujan Lebat

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sejumlah wilayah di Jawa Barat berpotensi diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga lebat pada Minggu, 11 Oktober 2026.

Masyarakat diminta mewaspadai potensi hujan lebat yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang, terutama pada sore hingga malam hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca wilayah Jawa Barat, potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat diperkirakan terjadi di sejumlah wilayah, termasuk Kabupaten dan Kota Bogor serta Kabupaten Bandung pada siang hingga sore hari.

Potensi hujan sedang hingga lebat juga diprakirakan terjadi pada malam hari di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Cianjur, serta Kabupaten Bandung Barat.

Hujan Berpotensi Terjadi Sejak Pagi

Pada pagi hari, pukul 07.00–13.00 WIB, kondisi cuaca di Jawa Barat diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

Menjelang siang, hujan ringan berpotensi turun secara lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Kuningan.

Memasuki siang hingga sore hari, pukul 13.00–19.00 WIB, hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Kuningan.