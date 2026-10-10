Berikan Jaminan Kesehatan Masyarakat, Pemprov Jabar Jalin Kerja Sama dengan 76 Rumah Sakit

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pemprov Jawa Barat resmi menjalin kerja sama dengan 76 rumah sakit untuk memberikan jaminan layanan kesehatan kelas 3 bagi seluruh masyarakat.

Kebijakan ini berdasarkan hasil kolaborasi dan komitmen bersama antara Pemprov dengan pemerintah kabupaten serta kota se-Jawa Barat.

Program jaminan kesehatan ini hadir untuk memastikan setiap warga di wilayah Jawa Barat mendapatkan akses pelayanan medis yang layak dan terlindungi secara finansial.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengonfirmasi langsung kepastian jumlah fasilitas kesehatan yang telah menandatangani dokumen kesepakatan bersama tersebut.

Ia mengapresiasi kebersamaan para kepala daerah di tingkat kabupaten dan kota, yang sigap memprioritaskan perlindungan kesehatan masyarakat.

"Kami sampaikan ada 76 rumah sakit yang sudah menandatangani kesepakatan bersama," ucap Dedi dikutip Sabtu (10/10/2026).

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Penyediaan fasilitas jaminan kesehatan kelas 3 di puluhan rumah sakit ini, murni lahir dari sinergi antar-pemerintah daerah.

Seluruh jajaran bupati dan wali kota di Jawa Barat menyatukan langkah, demi memberikan perlindungan medis yang merata bagi warga di wilayah masing-masing.