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Tim Sar Lakukan Pencarian Dua Pria Hilang di Saluran Irigasi KW 4 Johar

Sabtu, 10 Oktober 2026 – 17:45 WIB
Tim Sar Lakukan Pencarian Dua Pria Hilang di Saluran Irigasi KW 4 Johar - JPNN.com Jabar
Ilustrasi pencarian orang yang dilakukan Tim SAR. Foto: Lutviatul Fauziah/JPNN

jabar.jpnn.com, KARAWANG - Tim SAR gabungan melakukan pencarian intensif terhadap dua orang bernama Abdullah dan Rian yang dilaporkan hilang tenggelam di saluran irigasi KW 4 Johar, Desa Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang.

Diketahui, dua orang tersebut dilaporkan hilang pada Jumat (9/10) sekira pukul 17.00 WIB.

Berdasarkan informasi, insiden tersebut bermula saat kedua pria itu diduga terlibat perkelahian fisik hingga keduanya tercebur ke tengah derasnya aliran air.

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Kepala Kantor SAR Bandung Ade Dian Permana mengatakan, pihaknya baru menerima laporan resmi pada Jumat malam sekitar pukul 23.00 WIB.

Setelah melakukan klarifikasi data serta berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Karawang, petugas langsung melepas tim penyelemat ke lokasi kejadian.

"Setelah menerima laporan dan melakukan koordinasi, kami segera memberangkatkan tim rescue untuk melaksanakan koordinasi awal serta mempersiapkan upaya pencarian terhadap kedua korban," ucap Ade dikutip Sabtu (10/10/2026).

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Operasi pencarian dilakukan di sepanjang aliran irigasi dengan melibatkan personel Basarnas, Polresta Karawang, BPBD Kabupaten Karawang, perangkat desa, serta warga setempat.

Seluruh unsur penolong berkolaborasi melakukan pemetaan wilayah dan asesmen teknis guna menentukan pola penyisiran yang efektif.

Tim SAR gabungan melakukan pencarian terhadap orang pria yang hilang tenggelam di saluran irigasi KW 4 Johar, Desa Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur
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TAGS   Jawa Barat karawang tim sar pencarian korban hanyut

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