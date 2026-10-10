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Jembatan Jago Ditutup, Ini Jalur Alternatif yang Disiapkan Pemkot Depok

Sabtu, 10 Oktober 2026 – 16:00 WIB
Jembatan Jago Ditutup, Ini Jalur Alternatif yang Disiapkan Pemkot Depok - JPNN.com Jabar
Ilustrasi Lalu Lintas. Foto: Ricardo/JPNN.com

jabar.jpnn.com, DEPOK - Proyek penggantian Jembatan Jago di Kampung Benda, Kecamatan Cipayung, yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Depok, berdampak pada penutupan jalan sementara.

Masyarakat diimbau menyesuaikan rute perjalanan dengan menggunakan jalur alternatif yang telah disiapkan, serta tetap berhati-hati demi keselamatan dan kelancaran lalu lintas selama pekerjaan berlangsung.

“Bagi masyarakat, harap melintasi jalur lain. Rekayasa lalu lintas sudah diberlakukan dan informasi peralihan jalur juga sudah disebar melalui media sosial dan marka jalan di lapangan,” ucap Kepala DPUPR Kota Depok Yodi Joko Bintoro.

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Ia menjelaskan, jembatan yang menghubungkan Jalan Benda 3, Kelurahan Cipayung, dengan Jalan Alief, Kelurahan Pasir Putih, ditutup sementara disertai pengaturan lalu lintas mulai 5 Oktober hingga 28 Desember 2026.

“Kami menyiapkan dua rute alternatif. Pertama, masyarakat bisa melalui Jalan Raya Pasir Putih, Jalan Mawar, Jalan Bulak Barat, Jalan Bulak Barat Indah, hingga Jalan Raya Cipayung,” jelasnya.

Rute kedua, lanjutnya, melalui Jalan Raya Pasir Putih, Jalan Bungur, Jalan Makam Dulkhoir, Jalan H. Kimah, dan keluar melalui Jalan Keadilan.

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Selama pekerjaan berlangsung, DPUPR Kota Depok meminta masyarakat bersabar dan mengikuti pengaturan lalu lintas yang berlaku.

“Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Pembangunan ini dilakukan untuk kepentingan bersama,” tandasnya. (mcr19/jpnn)

Jembatan Jago ditutup sementara, ini sehumlah jalur alternatif yang bisa digunakan warga

Redaktur : Ridwan Abdul Malik
Reporter : Lutviatul Fauziah

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TAGS   kota depok PUPR Depok jalur alternatif Jembatan Jago

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