Disdik Depok Siapkan Penanganan Pagar SDN Tapos 3

jabar.jpnn.com, DEPOK - Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok menyiapkan penanganan pagar SD Negeri Tapos 3 yang roboh pada Jumat (9/10/2026).

Sebagai langkah awal, Tim Sarana dan Prasarana (Sarpras) Disdik melakukan peninjauan lokasi untuk menentukan penanganan sementara.

Kepala Disdik Kota Depok Wahid Suryono mengatakan, rehabilitasi pagar sekolah tersebut sebenarnya telah direncanakan pada akhir 2026, sebelum insiden robohnya pagar terjadi.

Ia juga menyampaikan keprihatinan atas kejadian tersebut.

“Rencananya memang akan dilakukan rehabilitasi pagar akhir tahun ini. Untuk itu, kami menginstruksikan Tim Sarpras melakukan survei ke lokasi hari ini, sekaligus melihat kondisi pagar yang roboh,” ucapnya.

Wahid menjelaskan, siswa yang tertimpa reruntuhan telah mendapatkan penanganan dari puskesmas setempat.

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Sementara itu, Tim Sarpras tengah mengkaji langkah penanganan sementara untuk mengamankan area pagar yang roboh.

“Peninjauan oleh Tim Sarpras hari ini untuk menentukan bentuk penanganan sementara, apakah ditutup menggunakan terpal, dipasangi pagar bambu, atau langkah lainnya. Kami masih menunggu laporan tim di lapangan,” jelasnya.