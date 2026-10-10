Buntut Keracunan, Operasional 88 Seoul Dihentikan Sementara

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Manajemen 88 SEOUL menghentikan sementara operasional gerainya di Mal 23 Paskal, Kota Bandung, sejak 7 Oktober 2026.

Langkah tersebut dilakukan setelah muncul keluhan gangguan kesehatan dari pelanggan yang berkunjung pada 2–4 Oktober 2026.

Di tengah penanganan kasus tersebut, manajemen mengklaim telah menghubungi dan memverifikasi 93 pelanggan hingga 8 Oktober 2026.

Sebanyak 26 orang di antaranya bersedia menerima kunjungan langsung dari perwakilan manajemen.

Operation General Manager 88 SEOUL Daniel Yahya mengatakan, komunikasi dengan pelanggan dilakukan untuk mengetahui kondisi mereka sekaligus membahas kebutuhan penanganan lebih lanjut.

Manajemen juga menyatakan memberikan dukungan biaya perawatan kesehatan sesuai keluhan pelanggan.

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Dukungan tambahan dapat dibahas secara individual dengan mempertimbangkan kondisi dan informasi medis yang tersedia.

“Manajemen juga telah mengunjungi sejumlah pelanggan untuk mendengarkan secara langsung kondisi dan kebutuhan mereka, sekaligus memberikan pendampingan serta dukungan yang diperlukan,” kata Daniel dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (10/10/2026).