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Herwin Muchtar Pimpin Kadin Kota Bandung, Bidik Kebangkitan Lapangan Kerja dan Pariwisata

Jumat, 09 Oktober 2026 – 20:07 WIB
Herwin Muchtar Pimpin Kadin Kota Bandung, Bidik Kebangkitan Lapangan Kerja dan Pariwisata - JPNN.com Jabar
Herwin Muchtar resmi menakhodai Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Bandung periode 2026–2031. Foto: source for JPNN.

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Herwin Muchtar resmi menakhodai Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Bandung periode 2026–2031.

Pengusaha perhotelan itu terpilih dalam Musyawarah Kota (Mukota) IX Kadin Kota Bandung di The Papandayan Hotel, Jumat (9/10/2026).

Herwin terpilih setelah tiga kandidat yang sebelumnya bersaing sepakat menyatukan langkah.

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Kesepakatan itu sekaligus menjadi modal awal bagi kepengurusan baru untuk merangkul seluruh elemen dunia usaha di Kota Bandung.

Herwin menegaskan, keputusan tersebut bukan berarti dua kandidat lainnya mundur dari kontestasi.

Ketiganya justru sepakat bergerak bersama demi memperkuat peran Kadin dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

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“Jadi, tidak ada yang mundur. Kami maju bersama untuk Kadin Kota Bandung yang lebih baik,” kata Herwin dalam keterangan resminya kepada JPNN.com.

Di bawah kepemimpinannya, Kadin Kota Bandung bakal diarahkan menjadi mitra strategis pemerintah sekaligus wadah bagi pelaku usaha untuk memperluas bisnis dan membuka lapangan kerja.

Herwin Muchtar terpilih memimpin Kadin Kota Bandung periode 2026–2031. Penciptaan lapangan kerja hingga mendorong kebangkitan pariwisata jadi program prioritas
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TAGS   Ketua Kadin Kota Bandung Herwin Muchtar Kadin Kota Bandung Mukota IX Kadin Bandung industri pariwisata pembukaan lapangan kerja

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