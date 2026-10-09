Herwin Muchtar Pimpin Kadin Kota Bandung, Bidik Kebangkitan Lapangan Kerja dan Pariwisata

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Herwin Muchtar resmi menakhodai Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Bandung periode 2026–2031.

Pengusaha perhotelan itu terpilih dalam Musyawarah Kota (Mukota) IX Kadin Kota Bandung di The Papandayan Hotel, Jumat (9/10/2026).

Herwin terpilih setelah tiga kandidat yang sebelumnya bersaing sepakat menyatukan langkah.

Kesepakatan itu sekaligus menjadi modal awal bagi kepengurusan baru untuk merangkul seluruh elemen dunia usaha di Kota Bandung.

Herwin menegaskan, keputusan tersebut bukan berarti dua kandidat lainnya mundur dari kontestasi.

Ketiganya justru sepakat bergerak bersama demi memperkuat peran Kadin dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

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“Jadi, tidak ada yang mundur. Kami maju bersama untuk Kadin Kota Bandung yang lebih baik,” kata Herwin dalam keterangan resminya kepada JPNN.com.

Di bawah kepemimpinannya, Kadin Kota Bandung bakal diarahkan menjadi mitra strategis pemerintah sekaligus wadah bagi pelaku usaha untuk memperluas bisnis dan membuka lapangan kerja.