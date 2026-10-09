Usulan ASN Satu Nomenklatur Mengemuka, Karier dan Kesejahteraan Jadi Sorotan

jabar.jpnn.com, DEPOK - Gagasan penyederhanaan nomenklatur Aparatur Sipil Negara (ASN) kembali mengemuka.

Koordinator Bidang Hukum P-PPPK, M. Nur Rambe, mengusulkan agar pemerintah mengkaji penerapan satu nomenklatur ASN untuk memperkuat kepastian hukum, menyederhanakan administrasi kepegawaian, dan mewujudkan perlakuan yang adil bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Menurut Rambe, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara telah menempatkan PNS dan PPPK dalam satu kelompok besar ASN.

Namun, dalam praktik pengelolaan kepegawaian, keduanya masih memiliki perbedaan dalam sejumlah aspek administratif dan manajemen.

“Namun dalam praktiknya, PNS dan PPPK masih sering dirasakan sebagai dua kelompok aparatur dengan perlakuan administratif dan manajemen yang berbeda,” ujar Rambe.

Ia menilai, perbedaan mekanisme pengangkatan dan hubungan kerja antara PNS dan PPPK dapat dipahami. Meski demikian, menurutnya, perbedaan status tersebut perlu dikaji agar tidak menimbulkan kesenjangan dalam identitas, kesempatan pengembangan karier, mobilitas, kesejahteraan, dan perlakuan administratif.

“Tetapi pertanyaan yang layak diajukan adalah, apakah perbedaan tersebut harus terus melahirkan perbedaan yang lebih luas dalam identitas, kesempatan, mobilitas, pengembangan karier, kesejahteraan, dan perlakuan administratif sebagai aparatur negara? Perlu dikaji kembali secara objektif,” tuturnya.

Rambe menegaskan bahwa masyarakat pada dasarnya menilai aparatur negara berdasarkan profesionalitas, integritas, dan pengabdiannya, bukan semata-mata berdasarkan status kepegawaiannya.