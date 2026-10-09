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Tembok Pembatas SDN Tapos 3 Depok Ambruk, Dua Siswa Terluka

Jumat, 09 Oktober 2026 – 12:00 WIB
Tembok Pembatas SDN Tapos 3 Depok Ambruk, Dua Siswa Terluka - JPNN.com Jabar
Tembok pembatas SDN Tapos 3 Depok ambruk saat siswa bersiap olahraga. Dua siswa terluka di bagian kepala dan punggung serta mendapat penanganan medis. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, DEPOK - Tembok pembatas SDN Tapos 3, Kota Depok, Jawa Barat, ambruk dan menimpa sejumlah siswa yang tengah berkegiatan olahraga.

Akibat kejadian tersebut, dua siswa mengalami luka pada bagian kepala dan punggung.

Kepala SDN Tapos 3 Depok, Arum Ika, mengatakan peristiwa itu terjadi ketika para siswa sedang bersiap mengikuti kegiatan olahraga di lapangan sekolah.

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Saat menunggu guru, para siswa menyiapkan matras dan media pembelajaran. Beberapa siswa kemudian duduk di sekitar tembok yang kondisinya sudah rapuh.

“Ada beberapa siswa kami yang duduk-duduk di sekitar tembok yang memang sudah rapuh dan sudah berisiko,” ujar Arum, Jumat (9/10).

Menurut Arum, tembok yang sudah usang tersebut kemudian ambruk dan menimpa siswa yang berada di dekatnya. Namun, penyebab pasti robohnya tembok tersebut belum diketahui.

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“Mungkin karena getaran, karena usangnya tembok, anak itu tertimpa runtuhan tembok yang memang sudah usang,” jelasnya.

Akibat kejadian itu, dua siswa mengalami luka pada bagian kepala dan punggung. Pihak sekolah segera membawa mereka ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan medis.

Tembok pembatas SDN Tapos 3 Depok ambruk saat siswa bersiap olahraga. Dua siswa terluka di bagian kepala dan punggung serta mendapat penanganan medis.
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