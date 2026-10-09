GrabAds Bongkar Kebiasaan Konsumen, Sudah Cari Merek Belum Tentu Membeli

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persaingan bisnis kuliner di layanan pesan antar makanan semakin ketat.

Konsumen tidak lagi terpaku pada satu merek, tetapi gemar menjelajahi berbagai pilihan sebelum memutuskan makanan yang akan dibeli.

Data GrabAds menunjukkan, 79 persen pesanan GrabFood diawali dengan eksplorasi berbagai pilihan, bukan pencarian langsung terhadap merek tertentu.

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Kebiasaan itu membuat pelaku usaha makanan dan minuman (F&B) menghadapi tantangan lebih besar. Produk yang sudah dikenal konsumen belum tentu menjadi pilihan saat transaksi dilakukan.

Grab mencatat, pengguna aktif GrabFood rata-rata memesan dari 62,8 merchant berbeda dalam setahun.

Lebih dari 40 persen pesanan bahkan berasal dari merchant yang tidak pernah mereka pesan dalam 12 bulan sebelumnya.

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Temuan lainnya menunjukkan, konsumen menghabiskan rata-rata 12,4 menit untuk menjelajahi hingga enam merchant sebelum menentukan pilihan.

Data tersebut dipaparkan GrabAds dalam F&B Forward: GrabAds Marketing Summit 2026 di Jakarta, Kamis (8/10/2026).