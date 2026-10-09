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Harga Emas dan Perak Batangan Hari Ini, Jumat 9 Oktober 2026, Cek Daftar Semua Ukuran di Sini!

Jumat, 09 Oktober 2026 – 10:00 WIB
Harga Emas dan Perak Batangan Hari Ini, Jumat 9 Oktober 2026, Cek Daftar Semua Ukuran di Sini! - JPNN.com Jabar
Berikut ini daftar lengkap harga terbaru logam mulia, logam perak hingga beragam produk emas dan perak batangan lainnya, lengkap! Harap Disimak ya! Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Jumat, 9 Oktober 2026, tercatat sebesar Rp2.572.000 per gram untuk harga dasar.

Setelah memperhitungkan pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen, harga emas 1 gram menjadi Rp2.578.430.

Berdasarkan daftar harga yang diperbarui setiap hari pukul 08.30 WIB, harga emas batangan tersedia dalam berbagai ukuran, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

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Selain emas batangan reguler, tersedia pula produk Gift Series, Batik Seri III, serta koleksi seri khusus.

Daftar harga tersebut juga mencakup emas batangan Karapan Sapi, koin perak Gunung Bromo, perak murni, dan perak Heritage.

Daftar harga emas dan perak batangan 9 Oktober 2026, seperti dilansir dari laman logammulia.com.

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- 0,5 gram: Rp1.336.000; setelah pajak Rp1.339.340.

- 1 gram: Rp2.572.000; setelah pajak Rp2.578.430.

Berikut ini daftar lengkap harga terbaru logam mulia, logam perak hingga beragam produk emas dan perak batangan lainnya, lengkap! Harap Disimak ya!
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