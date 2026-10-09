Prakiraan Cuaca Jabodetabek 9 Oktober 2026: Bogor Berpotensi Hujan Disertai Petir

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sejumlah wilayah di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) diprakirakan mengalami cuaca cerah berawan hingga berawan tebal pada Jumat, 9 Oktober 2026.

Hujan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Tangerang, Bekasi, dan Bogor, dengan potensi hujan disertai kilat atau petir di wilayah Bogor pada siang hingga malam hari.

Berdasarkan informasi prakiraan cuaca Jabodetabek untuk periode Jumat, 9 Oktober 2026 pukul 07.00 WIB hingga Sabtu, 10 Oktober 2026 pukul 07.00 WIB, kondisi cuaca secara umum didominasi cerah berawan hingga berawan.

Meski demikian, masyarakat perlu memperhatikan potensi hujan di sejumlah wilayah, terutama bagi warga yang beraktivitas di luar ruangan pada siang, sore, hingga malam hari.

Prakiraan Cuaca Jabodetabek Siang hingga Sore

Pada Jumat pagi, pukul 07.00–13.00 WIB, cuaca di wilayah Jabodetabek secara umum diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

Memasuki siang hingga sore, pukul 13.00–19.00 WIB, kondisi cuaca diprakirakan cerah berawan hingga berawan tebal.

Hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Tangerang serta Kabupaten dan Kota Bekasi.