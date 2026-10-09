BMKG Prakirakan Hujan di Sejumlah Wilayah Jawa Barat 9 Oktober, Waspada Petir dan Angin Kencang

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sejumlah wilayah di Jawa Barat berpotensi mengalami hujan ringan hingga sedang pada Jumat, 9 Oktober 2026.

Berdasarkan prakiraan cuaca yang disampaikan, hujan berpeluang terjadi terutama pada siang hingga sore hari.

Masyarakat juga diimbau mewaspadai potensi hujan yang disertai kilat atau petir dan angin kencang di beberapa daerah.

Pada periode siang hingga sore, pukul 13.00–19.00 WIB, cuaca di Jawa Barat diprakirakan cerah berawan hingga berawan tebal.

Hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Garut, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Kuningan, serta Kabupaten Ciamis.

Sementara itu, pada pagi hari pukul 07.00–13.00 WIB, cuaca diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

Hujan Berpotensi Berlanjut pada Malam Hari

Pada malam hari, pukul 19.00 WIB hingga 01.00 WIB, kondisi cuaca secara umum diprakirakan cerah berawan hingga berawan.