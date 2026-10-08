SANY Perkuat Produksi Alat Berat dari Karawang, TKDN Tembus 56,46 Persen

jabar.jpnn.com, KARAWANG - PT SANY Indonesia Machinery mulai menunjukkan perannya dalam pengembangan industri alat berat di Indonesia.

Perusahaan yang membangun fasilitas produksinya di Karawang sejak 2021 itu kini mengandalkan mayoritas tenaga kerja lokal dalam kegiatan operasionalnya.

Data yang disampaikan SANY Group Indonesia menunjukkan sekitar 92 persen tenaga kerja perusahaan merupakan pekerja lokal.

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Selain menyerap tenaga kerja, aktivitas produksi SANY di Karawang juga dibarengi dengan penggunaan komponen dalam negeri. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) perusahaan pada 2026 tercatat mencapai 56,46 persen.

Gambaran tersebut terlihat saat Komisi VII DPR RI mengunjungi fasilitas produksi PT SANY Indonesia Machinery di Kawasan Industri Mitra Karawang (KIM), Kabupaten Karawang, pada 4-6 Oktober 2026.

Kunjungan itu merupakan bagian dari agenda Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Kawasan Industri.

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Rombongan DPR tidak hanya berdiskusi dengan pengelola kawasan, tetapi juga melihat langsung aktivitas salah satu tenant yang menjalankan produksi alat berat di dalam kawasan industri tersebut.

Deputy General Manager & Director Government Relations SANY Group Indonesia Saanjay Shamdasani mengatakan, SANY telah beroperasi di Indonesia sejak 2008.