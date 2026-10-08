Pelebaran Simpang Parung Bingung Dimulai Pekan Depan, Ada Jalan Baru dan Dua Jembatan

jabar.jpnn.com, DEPOK - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Depok melalui Bidang Bina Marga akan memulai pekerjaan pelebaran Simpang Parung Bingung dan sejumlah ruas jalan di sekitarnya pada pekan depan.

Kepala DPUPR Kota Depok Yodi Joko Bintoro mengatakan, pekerjaan tersebut mencakup pembangunan jalan baru serta dua jembatan yang melintasi Kali Angsana dan Kali Pesanggrahan.

Selain Simpang Parung Bingung, pelebaran juga dilakukan di sejumlah ruas jalan di kawasan tersebut, yakni Jalan Raya Sawangan, Jalan Raya Muchtar, dan Jalan Meruyung Raya.

“Kami rencanakan pekan depan terlaksana pelebaran Simpang Parung Bingung dan sekitarnya,” kata Yodi.

Sebagai bagian dari persiapan pekerjaan, DPUPR Kota Depok telah melakukan survei lapangan bersama para pemilik utilitas.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan konstruksi berjalan sesuai rencana sekaligus meminimalkan potensi kendala di lapangan.

Yodi mengatakan, pekerjaan tahun ini difokuskan pada sisi timur Jalan Raya Muchtar, mulai dari kawasan Simpang Parung Bingung dengan panjang penanganan sekitar 424 meter.

Penanganan dilakukan melalui pembangunan jalur baru di area yang lahannya telah dibebaskan. Selain itu, proyek tersebut mencakup duplikasi jembatan eksisting untuk meningkatkan kapasitas ruas jalan.