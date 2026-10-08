BRMP Perkuat Kompetensi Audit, 100 Peserta Ikuti Pelatihan ISO 19011:2026

jabar.jpnn.com, BOGOR - Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) menggelar pelatihan bertajuk “Perkembangan Pedoman Audit Sistem Manajemen: ISO 19011:2018 menuju ISO 19011:2026” di Kantor BRMP Bogor, Jawa Barat.

Pelatihan yang berlangsung selama tiga hari, 6-8 Oktober 2026, tersebut diikuti 100 peserta dari berbagai unit kerja BRMP di seluruh Indonesia.

Kegiatan ini ditujukan untuk mempersiapkan jajaran internal BRMP dalam memahami perkembangan pedoman audit sistem manajemen dan melakukan penyesuaian terhadap standar terbaru yang ditargetkan berlaku pada 2026.

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Kepala Bagian Umum BRMP, Bekti Subagja yang mewakili Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian dalam pembukaan kegiatan, mengatakan perkembangan standardisasi perlu diikuti dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

“Dunia standardisasi terus berkembang, begitu pula dengan tantangan modernisasi pertanian. Pelatihan ini adalah langkah nyata BRMP untuk memimpin perubahan tersebut,” kata Bekti dalam pidato pembukaan.

Menurut dia, pembekalan terhadap 100 personel dari berbagai wilayah menjadi bagian dari upaya membangun sistem pengawasan mutu yang lebih adaptif terhadap perkembangan audit.

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“Dengan membekali 100 personel dari Sabang sampai Merauke mengenai perubahan prinsip audit dalam ISO 19011:2026, kita sedang membangun fondasi pengawasan mutu yang lebih cerdas, berbasis risiko digital, dan terintegrasi,” ujarnya.

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