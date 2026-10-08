Seminar IPB University Soroti Inovasi Reklamasi dan Ekonomi Hijau Pertambangan

jabar.jpnn.com, BOGOR - Pusat Studi Reklamasi Tambang (Reklatam) bersama Lembaga Riset Internasional Lingkungan dan Perubahan Iklim (LRI LPI), IPB University, menggelar Gelar Teknologi Reklamasi Tambang IPB University 2026 di IPB International Convention Center, Bogor.

Kegiatan yang berlangsung pada Kamis-Jumat, 8-9 Oktober 2026, tersebut mengangkat tema “Sinergi Kebijakan, Inovasi, dan Implementasi dalam Transformasi Lahan Pascatambang menjadi Lanskap Produktif.”

Rektor IPB University Dr Alim Setiawan Slamet menjelaskan seminar tersebut membahas perkembangan kebijakan, inovasi teknologi, serta pengalaman implementasi dalam pengelolaan lahan pascatambang.

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"Pembahasan diarahkan pada upaya menjadikan lahan bekas tambang tidak hanya kembali memiliki fungsi ekologis, tetapi juga dapat memberikan manfaat sosial dan ekonomi," katanya.

Penyelenggara menilai transformasi lahan pascatambang membutuhkan pendekatan terpadu yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing tapak.

"Kebijakan, inovasi, dan implementasi dipandang sebagai tiga unsur yang saling melengkapi dalam proses tersebut," ujarnya.

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Kebijakan berfungsi memberikan arah dan kerangka pelaksanaan, sementara inovasi menghadirkan pendekatan dan teknologi untuk menjawab tantangan di lapangan.

Adapun implementasi memastikan gagasan dan teknologi tersebut dapat diterapkan secara nyata dan memberikan manfaat bagi lingkungan serta masyarakat di sekitar kawasan pertambangan.