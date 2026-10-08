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HLKI Desak Pengelola 88 Seoul Diproses Hukum

Kamis, 08 Oktober 2026 – 19:50 WIB
HLKI Desak Pengelola 88 Seoul Diproses Hukum - JPNN.com Jabar
Ilustrasi borgol. Foto: Ricardo/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kasus dugaan keracunan yang dialami puluhan konsumen Restoran 88 Seoul di Kota Bandung diminta tidak berhenti pada permintaan maaf dari pihak manajemen.

Himpunan Lembaga Konsumen Indonesia (HLKI) Jabar-Banten-DKI justru mendorong aparat mengusut kasus tersebut dan memeriksa pihak yang bertanggung jawab atas operasional restoran.

Ketua Umum HLKI Jabar-Banten-DKI Firman Turmantara Endipradja menilai, permintaan maaf dan upaya berdamai dengan korban tidak otomatis menggugurkan persoalan hukum apabila ditemukan unsur pidana.

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"Permohonan maaf atau perdamaian tidak serta-merta menghapus kemungkinan adanya pertanggungjawaban pidana. Penanganannya harus tetap melihat unsur pidana dan ketentuan hukum yang berlaku," kata Firman saat dikonfirmasi, Kamis (8/10/2026).

Menurut Firman, pemeriksaan jangan hanya diarahkan kepada pegawai yang berada di lapangan ketika dugaan keracunan terjadi.

Pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan restoran juga harus ditelusuri untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab apabila nantinya ditemukan pelanggaran.

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"Pihak yang bertanggung jawab harus ditelusuri, termasuk pimpinan perusahaan maupun pihak lain yang terlibat dalam operasional," ujarnya.

Apalagi, kata Firman, jika 88 Seoul menggunakan sistem waralaba. Aparat perlu memastikan apakah persoalan tersebut menjadi tanggung jawab pengelola cabang atau justru berkaitan dengan kebijakan pihak pusat.

HLKI Jabar-Banten-DKI mendesak kasus dugaan keracunan di 88 SEOUL diusut secara hukum.
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