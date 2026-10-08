Buntut Keracunan Konsumen, Pengelola 88 Seoul Bisa Dipenjara 5 Tahun dan Didenda Rp2 Miliar

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Restoran 88 Seoul di Mal 23 Paskal, Kota Bandung, kini menghadapi ancaman sanksi hukum setelah puluhan konsumen diduga mengalami keracunan usai menyantap makanan di restoran tersebut.

Tak hanya berpotensi mendapat sanksi administratif, pengelola 88 Seoul juga bisa berhadapan dengan proses pidana, apabila hasil penyelidikan membuktikan adanya pelanggaran yang menyebabkan konsumen mengalami kerugian.

Ketua Umum Himpunan Lembaga Konsumen Indonesia (HLKI) Jabar-Banten-DKI Firman Turmantara Endipradja mengatakan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah mengatur sejumlah sanksi bagi pelaku usaha yang terbukti merugikan konsumennya.

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Menurut dia, sanksi tersebut dapat berupa ganti rugi, sanksi administratif hingga pidana.

"Pertama, sanksi perdata berupa ganti rugi materiil maupun immateriil. Kedua, sanksi administratif, termasuk pencabutan izin usaha. Ketiga, sanksi pidana berupa hukuman maksimal lima tahun penjara atau denda Rp2 miliar sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen," kata Firman saat dikonfirmasi, Kamis (8/10/2026).

Firman menegaskan, persoalan dugaan keracunan konsumen tidak bisa hanya diselesaikan dengan melihat pegawai yang berada di dapur ketika kejadian berlangsung.

Menurutnya, pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap operasional restoran juga perlu diperiksa untuk memastikan siapa yang bertanggung jawab apabila nantinya ditemukan unsur pelanggaran.

"Pihak yang bertanggung jawab harus ditelusuri, termasuk pimpinan perusahaan maupun pihak lain yang terlibat dalam operasional," ujarnya.