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7 Tahun Jadi Kreator, Nces Nina Ungkap Pelajaran Penting di Balik Layar

Kamis, 08 Oktober 2026 – 17:01 WIB
7 Tahun Jadi Kreator, Nces Nina Ungkap Pelajaran Penting di Balik Layar - JPNN.com Jabar
Konten kreator asal Kota Bandung Nina Asmawati atau yang dikenal dengan nama Nces Nina. Foto: source for JPNN.

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Menjadi konten kreator ternyata bukan sekadar soal rajin membuat video dan mengejar jumlah pengikut.

Ada proses panjang yang harus dilewati, mulai dari mencari karakter konten, membangun komunikasi dengan audiens, menghadapi tuntutan pekerjaan, hingga belajar membagi pekerjaan dengan orang lain.

Hal itu pula yang dialami Nina Asmawati atau yang dikenal dengan nama Nces Nina.

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Memulai aktivitas sebagai kreator melalui TikTok @nces_nina sejak 2019, Nces kini tidak hanya sibuk membuat konten.

Pengalaman yang dikumpulkannya selama bertahun-tahun mulai dibagikan kepada komunitas yang ingin mengenal lebih jauh dunia kreator digital dan live streaming.

Dengan sekitar 148,5 ribu pengikut di TikTok, Nces mengaku lebih nyaman berbicara berdasarkan pengalaman yang benar-benar pernah dilaluinya.

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"Aku lebih nyaman sharing dari apa yang memang sudah aku jalani. Jadi bukan merasa paling tahu, tapi aku cerita apa yang pernah aku lakukan, apa yang berhasil, dan apa yang pernah aku pelajari dari prosesnya," ujar Nces Nina, dalam keterangannya kepada JPNN.com, dikutip Kamis (8/10/2026).

Menurut dia, justru pengalaman menghadapi berbagai persoalan selama menjadi kreator yang bisa menjadi pelajaran ketika dibagikan kepada orang lain.

Nces Nina tak ingin pengalaman bertahun-tahun sebagai kreator berhenti di balik layar. Kini, dia mulai membagikannya kepada komunitas.
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TAGS   Nces Nina Nina Asmawati Nces Nina kreator kreator Bandung konten kreator bandung

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