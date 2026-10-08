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Dapur 88 Seoul Dibongkar, Dinkes Temukan Banyak Celah Keamanan Pangan

Kamis, 08 Oktober 2026 – 15:51 WIB
Dapur 88 Seoul Dibongkar, Dinkes Temukan Banyak Celah Keamanan Pangan - JPNN.com Jabar
Salah satu set menu makanan yang disajikan di restoran 88 Seoul - 23 Paskal, Kota Bandung. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Dugaan keracunan massal yang menyeret restoran 88 SEOUL di Mal 23 Paskal, Kota Bandung, mulai membuka persoalan di balik dapur restoran tersebut.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengungkap sejumlah temuan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandung setelah petugas melakukan pemeriksaan langsung.

Hasilnya, terdapat sejumlah persoalan dalam penerapan higienitas dan keamanan pangan di restoran yang dilaporkan membuat ratusan konsumennya mengalami gangguan kesehatan.

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Salah satu yang menjadi perhatian adalah area pencucian alat makan.

Menurut Farhan, lokasi tersebut dinilai memiliki risiko kontaminasi terhadap bahan makanan karena berdekatan dengan penggunaan sabun pencuci dan peralatan untuk mencuci.

"Area pencucian alat makan perlu diperhatikan karena terdapat risiko kontaminasi terhadap bahan makanan dari sabun cuci dan peralatan cucian," kata Farhan, Kamis (8/10/2026).

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Tak hanya itu, sistem penyimpanan bahan makanan beku di 88 SEOUL juga menjadi sorotan.

Dinkes menemukan area penyimpanan bahan makanan beku belum memiliki pengaturan yang jelas terkait sistem first in, first out (FIFO).

Dugaan keracunan massal di 88 SEOUL Mal 23 Paskal berbuntut panjang. Dinkes Kota Bandung menemukan sejumlah celah keamanan pangan di dapur restoran.
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TAGS   keracunan 88 SEOUL restoran 88 SEOUL dapur 88 SEOUL keamanan pangan Bandung dugaan keracunan Bandung dinkes kota bandung 88 seoul bandung

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