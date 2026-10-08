KPK Ingatkan Nusron Wahid agar Kooperatif dalam Pemeriksaan Kasus Dugaan Suap dan Korupsi ATR/BPN

jabar.jpnn.com, BOGOR - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid untuk memenuhi pemeriksaan ulang yang telah dijadwalkan penyidik terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, ketidakhadiran dalam pemeriksaan dan penjadwalan ulang sebaiknya tidak sampai menimbulkan persepsi bahwa proses penegakan hukum sedang ditunda.

"Jangan sampai kemudian muncul persepsi atau preseden menunda-menunda penegakan hukum," kata Budi kepada wartawan di Jakarta, Kamis, (8/10)

Baca Juga: KPK Periksa 3 Saksi Kasus Dugaan Korupsi HGB Summarecon di Bogor

Menurut Budi, Nusron sebagai pejabat publik seharusnya dapat menjadi teladan dalam menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

"Terlebih, sebagai pejabat publik hendaknya juga menjadi teladan dalam bernegara. Salah satunya dengan mendukung proses penegakan hukum," ujarnya.

KPK pun meminta Nusron memprioritaskan agenda pemeriksaan ulang yang akan dilakukan oleh penyidik.

Budi menegaskan, pihaknya mengimbau setiap saksi yang dipanggil untuk bersikap kooperatif dan memenuhi panggilan penyidik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

"KPK mengimbau agar saksi kooperatif dan hadir dalam penjadwalan ulang tersebut, serta memprioritaskan kepatuhan dan penghormatan terhadap proses hukum yang sedang berjalan," kata Budi.