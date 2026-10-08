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MBG Sistem Prasmanan Belum Diterapkan di Depok, Ini Kata BGN

Kamis, 08 Oktober 2026 – 14:00 WIB
MBG Sistem Prasmanan Belum Diterapkan di Depok, Ini Kata BGN - JPNN.com Jabar
Ilustrasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Foto: Soure for JPNN.com

jabar.jpnn.com, DEPOK - Kota Depok hingga saat ini belum menerapkan uji coba model penyajian Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui sistem prasmanan.

Koordinator Wilayah (Korwil) Badan Gizi Nasional (BGN) Kota Depok, Rakha Pratama mengatakan pihaknya belum menerima arahan maupun nota dinas terkait penerapan sistem pendistribusian MBG secara prasmanan di Kota Depok.

“Untuk Depok belum ada arahan terkait pilot project prasmanan untuk MBG,” kata Rakha.

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Ia menjelaskan, pendistribusian MBG di Kota Depok saat ini masih mengikuti mekanisme yang telah berjalan sesuai dengan ketentuan BGN.

Menurut Rakha, setiap kebijakan atau perubahan mekanisme dalam pendistribusian MBG akan dilaksanakan setelah ada arahan resmi dari BGN.

Jika nantinya terdapat arahan atau nota dinas dari pemerintah pusat terkait penerapan model prasmanan, pihaknya akan melaksanakan kebijakan tersebut sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

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“Kami akan mengikuti setiap arahan dan ketentuan yang ditetapkan. Kalau memang nantinya ada arahan untuk menerapkan penyajian prasmanan, tentu akan kami tindak lanjuti,” ujarnya.

Rakha menuturkan, pihaknya juga akan terus melakukan koordinasi agar pelaksanaan program MBG di Kota Depok berjalan sesuai dengan aturan.

Depok belum menerapkan uji coba MBG dengan sistem prasmanan. BGN Kota Depok menyebut belum menerima arahan atau nota dinas terkait pilot project tersebut.
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TAGS   kota depok Program Makan Bergizi Gratis SPPG MBG program mbg Korwil BGN Depok dapur mbg mbg prasmanan penyajian mbg distribusi mbg

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