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Cek Harga Emas dan Perak Hari Ini, 8 Oktober 2026: 0,5 Gram hingga 1 Kg Lengkap!

Kamis, 08 Oktober 2026 – 13:00 WIB
Cek Harga Emas dan Perak Hari Ini, 8 Oktober 2026: 0,5 Gram hingga 1 Kg Lengkap! - JPNN.com Jabar
Berikut ini daftar lengkap harga terbaru logam mulia, logam perak hingga beragam produk emas dan perak batangan lainnya, lengkap! Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Kamis, 8 Oktober 2026, tercatat sebesar Rp2.565.000 per gram untuk harga dasar.

Sementara itu, harga setelah dikenakan pajak penghasilan (PPh) 0,25 persen menjadi Rp2.571.413 per gram.

Selain emas batangan reguler, daftar harga juga mencakup emas seri khusus, emas batik, seri kemerdekaan, serta produk perak.

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Untuk emas batangan, harga disesuaikan dengan berat masing-masing. Berikut daftar harga dasar dan harga setelah PPh 0,25 persen:

- 0,5 gram: Rp1.332.500 atau Rp1.335.831 setelah pajak.

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- 1 gram: Rp2.565.000 atau Rp2.571.413 setelah pajak.

- 2 gram: Rp5.070.000 atau Rp5.082.675 setelah pajak.

Harga emas hari ini, 8 Oktober 2026. Emas batangan 1 gram Rp2.565.000 atau Rp2.571.413 setelah PPh 0,25 persen. Cek daftar lengkapnya.
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