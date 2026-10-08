Cek Harga Emas dan Perak Hari Ini, 8 Oktober 2026: 0,5 Gram hingga 1 Kg Lengkap!

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Kamis, 8 Oktober 2026, tercatat sebesar Rp2.565.000 per gram untuk harga dasar.

Sementara itu, harga setelah dikenakan pajak penghasilan (PPh) 0,25 persen menjadi Rp2.571.413 per gram.

Selain emas batangan reguler, daftar harga juga mencakup emas seri khusus, emas batik, seri kemerdekaan, serta produk perak.

Harga Emas Batangan 8 Oktober 2026

Untuk emas batangan, harga disesuaikan dengan berat masing-masing. Berikut daftar harga dasar dan harga setelah PPh 0,25 persen:

- 0,5 gram: Rp1.332.500 atau Rp1.335.831 setelah pajak.

- 1 gram: Rp2.565.000 atau Rp2.571.413 setelah pajak.

- 2 gram: Rp5.070.000 atau Rp5.082.675 setelah pajak.