Warga Jabodetabek Perlu Bersiap, Sejumlah Wilayah Berpotensi Hujan Hari Ini

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sejumlah wilayah Jabodetabek berpotensi mengalami hujan pada Kamis (8/10).

Kabupaten dan Kota Bogor menjadi wilayah yang berpeluang mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada siang hingga malam hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca Jabodetabek untuk periode Kamis (8/10) pukul 07.00 WIB hingga Jumat (9/10) pukul 07.00 WIB, kondisi cuaca pada pagi hari secara umum cerah hingga cerah berawan.

Namun, menjelang siang, hujan ringan berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Bogor.

Memasuki siang hingga sore hari, pukul 13.00 hingga 19.00 WIB, kondisi cuaca di Jabodetabek secara umum diprakirakan berawan hingga berawan tebal.

Pada periode tersebut, hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Bekasi.

Sementara itu, Kota dan Kabupaten Bogor berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga sedang.

Bogor Berpotensi Hujan hingga Malam