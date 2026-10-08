JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Warga Jabodetabek Perlu Bersiap, Sejumlah Wilayah Berpotensi Hujan Hari Ini

Warga Jabodetabek Perlu Bersiap, Sejumlah Wilayah Berpotensi Hujan Hari Ini

Kamis, 08 Oktober 2026 – 09:00 WIB
Warga Jabodetabek Perlu Bersiap, Sejumlah Wilayah Berpotensi Hujan Hari Ini - JPNN.com Jabar
Ilustrasi hujan deras. Foto: Ricardo/JPNN

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sejumlah wilayah Jabodetabek berpotensi mengalami hujan pada Kamis (8/10).

Kabupaten dan Kota Bogor menjadi wilayah yang berpeluang mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada siang hingga malam hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca Jabodetabek untuk periode Kamis (8/10) pukul 07.00 WIB hingga Jumat (9/10) pukul 07.00 WIB, kondisi cuaca pada pagi hari secara umum cerah hingga cerah berawan.

Baca Juga:

Namun, menjelang siang, hujan ringan berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Bogor.

Memasuki siang hingga sore hari, pukul 13.00 hingga 19.00 WIB, kondisi cuaca di Jabodetabek secara umum diprakirakan berawan hingga berawan tebal.

Pada periode tersebut, hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Bekasi.

Baca Juga:

Sementara itu, Kota dan Kabupaten Bogor berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga sedang.

Bogor Berpotensi Hujan hingga Malam

Prakiraan cuaca Jabodetabek 8 Oktober 2026, Bogor berpotensi hujan ringan hingga sedang pada siang dan sore serta hujan ringan malam hari
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   prakiraan cuaca prakiraan cuaca kabupaten bogor prakiraan cuaca jabodetabek prakiraan cuaca hari ini prakiraan cuaca kota bogor prakiraan cuaca bmkg ramalan cuaca ramalan cuaca kabupaten bogor ramalan cuaca kota bogor ramalan cuaca hari ini

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU