Hujan Berpotensi Guyur Sejumlah Wilayah Jabar Hari Ini, Simak Daftarnya

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sejumlah wilayah di Jawa Barat berpotensi diguyur hujan pada Kamis, 8 Oktober 2026.

Hujan berpeluang terjadi mulai menjelang siang hingga malam hari dengan intensitas ringan hingga sedang di sejumlah daerah.

Berdasarkan prakiraan cuaca wilayah Jawa Barat, kondisi cuaca pada pagi hari pukul 07.00 hingga 13.00 WIB secara umum cerah berawan hingga berawan.

Namun, menjelang siang, hujan ringan berpotensi terjadi secara lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten dan Kota Bandung, Kota Cimahi, serta Kabupaten Bandung Barat.

Memasuki siang hingga sore hari, pukul 13.00 hingga 19.00 WIB, cuaca diprakirakan cerah berawan hingga berawan. Hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah.

Wilayah yang berpotensi mengalami hujan pada periode tersebut meliputi Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Garut, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Kuningan.

Hujan Berpotensi Berlanjut hingga Malam

Pada malam hari, pukul 19.00 hingga 01.00 WIB, sebagian besar wilayah Jawa Barat diprakirakan mengalami kondisi cerah berawan hingga berawan.