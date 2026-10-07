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Ada Dugaan Kasus Keracunan Restoran 88 Seoul Bandung Tutup Sementara

Rabu, 07 Oktober 2026 – 19:30 WIB
Ada Dugaan Kasus Keracunan Restoran 88 Seoul Bandung Tutup Sementara - JPNN.com Jabar
Salah satu set menu makanan yang disajikan di restoran 88 Seoul - 23 Paskal, Kota Bandung. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Polsek Andir menindaklanjuti kasus keracunan makanan yang dialami sejumlah konsumen seusai menyantap makanan ala Korea di restoran 88 Seoul, 23 Paskal Kota Bandung.

Sebanyak 24 kasus dilaporkan Dinas Kesehatan (Dinkes) Bandung melalui berbagai platform aduan.

Kapolsek Andir AKP Anggy Prasetiyo mengatakan pihaknya masih mendalami kasus keracunan yang viral di media sosial itu.

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"Iya, kami masih mendalami," kata Anggy saat dikonfirmasi, Rabu (7/10/2026).

Pendalaman ini guna mengetahui penyebab keracunan, dan dugaan adanya kelalaian dalam SOP restoran.

Sementara itu, pasca banyaknya laporan pengunjung yang mengeluhkan keracunan, restoran 88 Seoul - 23 Paskal menghentikan operasionalnya selama dua hari ke depan.

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Penghentian operasional ini untuk dilakukan pembersihan dan sanitasi yang menyeluruh, yang dalam sidak Dinas Kesehatan ditemukan adanya sejumlah pelanggaran SOP.

"Sebagai tindak lanjut atas laporan yang telah kami terima dari sejumlah pelanggan, 88 Seoul - 23 Paskal akan menghentikan sementara operasional pada 7-8 Oktober 2026. Langkah ini kami lakukan sebagai bentuk kehati-hatian untuk melakukan pembersihan dan sanitasi secara menyeluruh, serta evaluasi terhadap proses dan standar operasional di gerai," kata Marketing General Manager 88 Seoul Sarah Merci, dalam keterangannya.

Restoran 88 Seoul Bandung menutup operasionalnya selama dua hari setelah insiden keracunan yang dilaporkan sejumlah pengunjung. Polisi ikut mendalami kasus ini.
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TAGS   polsek andir keracunan makanan 88 seoul bandung 88 seoul restoran korea keracunan makanan korea penyebab keracunan

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