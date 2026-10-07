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Bukan Cuma Internet, Teknologi LEO Mulai Bidik Kebutuhan Strategis

Rabu, 07 Oktober 2026 – 19:19 WIB
Bukan Cuma Internet, Teknologi LEO Mulai Bidik Kebutuhan Strategis - JPNN.com Jabar
Project Manager Starlink Indonesia Egi Yogaswara. Foto: sources for JPNN

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Teknologi satelit orbit bumi rendah atau Low Earth Orbit (LEO) kini memasuki babak baru.

Jika selama ini satelit LEO lebih dikenal sebagai solusi internet di wilayah terpencil, teknologi tersebut mulai diarahkan untuk menopang kebutuhan yang jauh lebih strategis, mulai dari komunikasi aman, ketahanan jaringan hingga mendukung misi kritis pemerintah dan pertahanan.

Perubahan orientasi itu salah satunya terlihat dari pengembangan Starshield, program SpaceX yang memanfaatkan teknologi dan infrastruktur LEO dalam ekosistem Starlink.

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Meski kerap dijuluki 'Starlink versi militer', istilah tersebut dinilai belum sepenuhnya menggambarkan fungsi Starshield yang dirancang untuk kebutuhan pemerintah, keamanan nasional, pertahanan, hingga misi strategis tertentu.

Project Manager Starlink Indonesia Egi Yogaswara menilai perbedaan Starlink dan Starshield bukan sekadar soal kecepatan internet, tetapi menyangkut keamanan, ketahanan konektivitas, integrasi sistem, dan kebutuhan misi.

"Banyak yang masih menganggap Starshield hanya sebagai Starlink versi militer. Padahal, konsepnya lebih luas. Kalau Starlink komersial berfokus pada konektivitas internet untuk masyarakat dan bisnis, Starshield dikembangkan untuk kebutuhan yang lebih mission-critical, secure, dan resilient," kata Egi dalam keterangannya, Rabu (7/10/2026).

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Menurutnya, perbedaan Starlink dan Starshield tidak semata-mata ditentukan oleh kecepatan internet. Perbedaan utamanya terletak pada peruntukan, kebutuhan keamanan, ketahanan konektivitas, serta kemampuan integrasi dengan kebutuhan misi tertentu.

Pertama, komunikasi yang lebih aman atau secure communications.

Teknologi LEO berkembang dari layanan internet menjadi infrastruktur strategis untuk komunikasi aman, tangguh, dan misi kritis.
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TAGS   jaringan internet internet teknologi leo starshield starlink satelit LEO starlink indonesia satelit komunikasi LEO indonesia teknologi satelit

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