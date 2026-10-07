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15 Kendaraan Terlibat Kecelakaan Beruntun di Tol Cipularang

Rabu, 07 Oktober 2026 – 18:53 WIB
15 Kendaraan Terlibat Kecelakaan Beruntun di Tol Cipularang - JPNN.com Jabar
Polisi saat olah TKP kejadian kecelakaan beruntun yang melibatkan 15 kendaraan di Tol Cipularang KM 91.900 arah Jakarta, Rabu (7/10/2026) siang. Foto: doc. PJR Tol Cipularang

jabar.jpnn.com, PURWAKARTA - Kecelakaan beruntun melibatkan 15 kendaraan terjadi di Tol Cipularang KM 91.900 arah Jakarta, Rabu (7/10/2026) siang.

Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut. Namun, sopir truk traktor yang terlibat dalam kecelakaan mengalami luka berat.

"Ada 15 kendaraan yang terllibat," kata Kepala Induk PJR Tol Cipularang Kompol Joko Prihantono dalam keterangannya.

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Petugas yang tiba di lokasi langsung melakukan penanganan dan meminta keterangan dari sejumlah saksi.

Belasan kendaraan yang terlibat kecelakaan dievakuasi dari lokasi.

Kasat Lantas Polres Purwakarta AKP Enggar Jati Nugroho mengatakan kecelakaan tersebut diduga bermula saat truk jenis traktor yang dikemudikan Agung mengalami gangguan pengereman saat berusaha menurunkan kecepatan.

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"Diduga gagal fungsi pengereman. Kejadian tersebut berawal dari perbaikan reklame sehingga ada pelambatan lalu lintas," ucapnya.

Akibat kecelakaan itu, Agung mengalami patah kaki. Dia kemudian dievakuasi ke RS Abdul Rojak untuk mendapatkan penanganan medis.

Kecelakaan beruntun melibatkan 15 kendaraan terjadi di Tol Cipularang KM 91 arah Jakarta. Sopir truk mengalami patah kaki akibat kecelakaan.
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