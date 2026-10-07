Epson SureColor V4000 Meluncur, Bawa 10 Warna Tinta UV dan Area Cetak A1+

jabar.jpnn.com, BOGOR - Epson memperluas jajaran printer UV flatbed SureColor V-Series melalui peluncuran SureColor V4000.

Printer tersebut dirancang untuk memenuhi kebutuhan bisnis yang membutuhkan fleksibilitas dalam memproduksi produk custom, signage, display, hingga cetakan dengan kualitas foto.

Epson menyebut permintaan terhadap produk personalisasi dan signage yang unik terus berkembang di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik.

Kondisi tersebut mendorong pelaku usaha untuk menghadirkan produk sesuai kebutuhan pelanggan dengan jumlah produksi yang lebih fleksibel dan waktu pengerjaan yang lebih singkat.

SureColor V4000 mengusung teknologi UV flatbed dalam desain yang diklaim ringkas.

Menurut Epson, solusi tersebut memungkinkan pelaku usaha membawa lebih banyak proses produksi ke dalam perusahaan sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap pihak ketiga.

Printer ini mendukung area cetak hingga A1+ dan mampu menangani media dengan ketebalan hingga 20 sentimeter.

Kemampuan tersebut memungkinkan pencetakan langsung pada berbagai jenis media, termasuk material untuk signage, display graphics, serta media kaku seperti casing ponsel dan buku catatan.