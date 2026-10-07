Dari Kebun ke Meja Makan, Begini Cara Anak-anak Belajar Membuat Pizza di Bandung

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Anak-anak peserta Pizza Maker Junior (PMJ) mendapat pengalaman berbeda dalam rangkaian perayaan 10 tahun program edukasi Pizza Hut Indonesia.

Tak hanya belajar membuat pizza, mereka diajak melihat langsung dari mana salah satu bahan makanan yang digunakan berasal.

Kegiatan bertajuk Pizza Maker Junior Farm Visit itu digelar di Kelompok Tani Sumber Tani Mulya, Bandung Barat.

Di lokasi tersebut, anak-anak diperkenalkan dengan proses budidaya paprika, mulai dari tanaman, perawatan hingga panen.

Paprika dipilih karena menjadi salah satu bahan yang digunakan dalam berbagai menu pizza.

Setelah melihat prosesnya di kebun, anak-anak kemudian melanjutkan kegiatan di Pizza Hut Kota Baru Parahyangan.

Mereka membuat Super Supreme Pizza dengan menggunakan sejumlah bahan, termasuk paprika yang sebelumnya sudah mereka kenal dari perkebunan.

Local Store Manager Pizza Hut Indonesia Herryady mengatakan, kegiatan tersebut dirancang untuk memperluas pengalaman belajar yang selama ini diberikan melalui Pizza Maker Junior.