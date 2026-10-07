WALHI Jabar Apresiasi Keterbukaan EIGER Nature dalam Upaya Pelestarian Lingkungan

jabar.jpnn.com, BOGOR - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Barat mengapresiasi keterbukaan dan komitmen EIGER Nature dalam menjalankan upaya pelestarian lingkungan.

Apresiasi tersebut disampaikan setelah WALHI Jawa Barat kembali mengunjungi EIGER Nature untuk melihat secara langsung perkembangan dan tindak lanjut atas berbagai masukan, pandangan, serta kritik yang sebelumnya telah disampaikan.

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari pertemuan yang melibatkan sejumlah pihak, termasuk akademisi, pakar, dan media.

Dalam pertemuan itu turut hadir Prof. Dr. Tukirin Partomihardjo, M.Sc., pakar botani dan konservasi tumbuhan; Prof. Dr. Ir. Mirza Dikari Kusrini, M.Si., pakar konservasi satwa liar; serta Prof. Dr. Ir. Arief Sabdo Yuwono, M.Sc., pakar pencemaran lingkungan dan pengelolaan sampah serta limbah.

Ketiganya merupakan bagian dari tim pakar EIGER Nature.

Dalam kesempatan tersebut, WALHI Jawa Barat berdialog dengan tim EIGER Nature sekaligus melihat secara langsung berbagai upaya yang telah dilakukan di lapangan.

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WALHI Cek Perizinan dan Dokumen Lingkungan

Kunjungan WALHI Jawa Barat juga dilakukan untuk mengonfirmasi pemenuhan aspek perizinan dan dokumen lingkungan EIGER Nature.