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WALHI Jabar Apresiasi Keterbukaan EIGER Nature dalam Upaya Pelestarian Lingkungan

Rabu, 07 Oktober 2026 – 14:00 WIB
WALHI Jabar Apresiasi Keterbukaan EIGER Nature dalam Upaya Pelestarian Lingkungan - JPNN.com Jabar
WALHI Jawa Barat mengapresiasi keterbukaan EIGER Nature dalam pelestarian lingkungan serta mendorong komitmen berkelanjutan dan kolaborasi dengan pakar. Foto: Source for jpnn

jabar.jpnn.com, BOGOR - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Barat mengapresiasi keterbukaan dan komitmen EIGER Nature dalam menjalankan upaya pelestarian lingkungan.

Apresiasi tersebut disampaikan setelah WALHI Jawa Barat kembali mengunjungi EIGER Nature untuk melihat secara langsung perkembangan dan tindak lanjut atas berbagai masukan, pandangan, serta kritik yang sebelumnya telah disampaikan.

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari pertemuan yang melibatkan sejumlah pihak, termasuk akademisi, pakar, dan media.

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Dalam pertemuan itu turut hadir Prof. Dr. Tukirin Partomihardjo, M.Sc., pakar botani dan konservasi tumbuhan; Prof. Dr. Ir. Mirza Dikari Kusrini, M.Si., pakar konservasi satwa liar; serta Prof. Dr. Ir. Arief Sabdo Yuwono, M.Sc., pakar pencemaran lingkungan dan pengelolaan sampah serta limbah.

Ketiganya merupakan bagian dari tim pakar EIGER Nature.

Dalam kesempatan tersebut, WALHI Jawa Barat berdialog dengan tim EIGER Nature sekaligus melihat secara langsung berbagai upaya yang telah dilakukan di lapangan.

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Kunjungan WALHI Jawa Barat juga dilakukan untuk mengonfirmasi pemenuhan aspek perizinan dan dokumen lingkungan EIGER Nature.

WALHI Jawa Barat mengapresiasi keterbukaan EIGER Nature dalam pelestarian lingkungan serta mendorong komitmen berkelanjutan dan kolaborasi dengan pakar.
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TAGS   EIGER Nature EIGER Nature Bogor walhi jabar konservasi lingkungan wisata berbasis alam ekowisata berkelanjutan konservasi alam

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