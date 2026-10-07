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Proyek BRT Bikin Macet, Wali Kota Bandung Farhan Minta Pembangunan Dipercepat

Rabu, 07 Oktober 2026 – 12:30 WIB
Proyek BRT Bikin Macet, Wali Kota Bandung Farhan Minta Pembangunan Dipercepat - JPNN.com Jabar
Kemacetan di Jalan Ahmad Yani, Kota Bandung, disebabkan proyek pembangunan BRT. Foto: sources for JPNN

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pembangunan halte Bandung Rapid Transit (BRT) di tengah Jalan Ahmad Yani, Kota Bandung, menimbulkan kekhawatiran atas kemacetan yang semakin parah.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan pihaknya telah menemukan solusi untuk mempercepat pengerjaan proyek agar cepat selesai.

"Solusinya adakah kami harus segera percepat proyeknya, karena enggak ada pilihan lain," kata Farhan di Bandung, Rabu (7/10/2026).

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Menurutnya, penutupan Jalan Ahmad Yani atau mengalihkan arus lalu lintas ke jalan lain bisa memperparah kemacetan. Hal itu ia dapat dari pengalaman Pemkot Cimahi saat membangun infrastruktur jalan.

"Belajar dari pengalaman Cimahi yang sekarang sedang menutup ruas jalan utama, wah kemacetan lebih mengerikan," ungkapnya.

Terlebih, BRT Bandung Raya ditargetkan beroperasi pada 2027. Artinya, pengerjaan proyek tersebut harus rampung tahun ini agar target pemerintah bisa tercapai.

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Lebih lanjut, kata Farhan, pihaknya akan menyosialisasikan percepatan pengerjaan proyek BRT. Proses pengerjaan itu juga akan disesuaikan dengan waktu perjalanan warga.

"Kami terpaksa harus menyesuaikan jam perjalanan, dan juga tentu saja kami akan mengurangi titik-titik pekerjaan seperti galian kabel, perbaikan-perbaikan jalan kami kurangi dulu sekarang," tuturnya.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mencari solusi untuk menangani kemacetan yang disebabkan pembangunan proyek BRT.
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