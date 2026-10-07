Trotoar Amblas di Jalan Raya Sawangan Depok Segera Diperbaiki, Pekerjaan Dimulai Pekan Depan

jabar.jpnn.com, DEPOK - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Depok segera memperbaiki trotoar yang amblas di Jalan Raya Sawangan, tepatnya di depan Sungai Elok Cantik dan Menawan (SeCawan), Kecamatan Pancoran Mas.

Pekerjaan fisik perbaikan tersebut dipastikan mulai dilaksanakan pada pekan depan.

Sebelum pekerjaan dimulai, DPUPR telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat di sekitar lokasi yang terdampak kegiatan.

Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) DPUPR Kota Depok Rizwan Nurahim mengatakan perbaikan tersebut merupakan bagian dari kegiatan Penurapan Kali Cabang Tengah di sekitar Simpang Sengon Tahun Anggaran 2026.

“Ini merupakan proses dari pelaksanaan kegiatan Penurapan Kali Cabang Tengah di Sekitar Simpang Sengon Tahun Anggaran 2026 atau di areal SeCawan,” kata Rizwan.

Menurut dia, sosialisasi dilakukan sebagai bagian dari persiapan sebelum pekerjaan fisik dilaksanakan.

Masyarakat di sekitar lokasi diberikan informasi mengenai pelaksanaan kegiatan dan dampak yang kemungkinan ditimbulkan selama proses pekerjaan.

“Dipastikan pekan depan akan terlaksana karena sudah berkontrak dengan pihak ketiga beberapa waktu lalu,” ujarnya.