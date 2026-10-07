Daftar Harga Emas dan Perak Hari Ini 7 Oktober 2026, Lengkap Berbagai Ukuran!

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Rabu, 7 Oktober 2026, tercatat mulai dari Rp1.340.000 untuk ukuran 0,5 gram.

Sementara itu, harga emas batangan ukuran 1 gram berada di angka Rp2.580.000 sebelum pajak penghasilan (PPh) 0,25 persen.

Selain emas batangan reguler, tersedia pula sejumlah produk emas seri khusus, serta produk perak dengan harga yang telah memperhitungkan pajak sesuai ketentuan yang tercantum dalam daftar harga.

Harga emas batangan hari ini

Berikut daftar harga emas batangan berdasarkan beratnya:

- 0,5 gram: Rp1.340.000

- 1 gram: Rp2.580.000

- 2 gram: Rp5.100.000