Daftar Harga Emas dan Perak Hari Ini 7 Oktober 2026, Lengkap Berbagai Ukuran!
Rabu, 07 Oktober 2026 – 12:00 WIB
jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Rabu, 7 Oktober 2026, tercatat mulai dari Rp1.340.000 untuk ukuran 0,5 gram.
Sementara itu, harga emas batangan ukuran 1 gram berada di angka Rp2.580.000 sebelum pajak penghasilan (PPh) 0,25 persen.
Selain emas batangan reguler, tersedia pula sejumlah produk emas seri khusus, serta produk perak dengan harga yang telah memperhitungkan pajak sesuai ketentuan yang tercantum dalam daftar harga.
Harga emas batangan hari ini
Berikut daftar harga emas batangan berdasarkan beratnya:
- 0,5 gram: Rp1.340.000
- 1 gram: Rp2.580.000
- 2 gram: Rp5.100.000
Berikut ini daftar lengkap harga terbaru logam mulia, logam perak hingga beragam produk emas dan perak batangan lainnya, lengkap! Harap Disimak ya!
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