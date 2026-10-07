Prakiraan Cuaca Jabodetabek 7 Oktober 2026: Bogor dan Depok Berpotensi Hujan Lebat

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sejumlah wilayah Jabodetabek berpotensi diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga lebat pada Rabu (7/10/2026).

Potensi hujan terutama terjadi pada siang hingga malam hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca untuk periode Rabu, 7 Oktober 2026 pukul 07.00 WIB hingga Kamis, 8 Oktober 2026 pukul 07.00 WIB, wilayah Kota dan Kabupaten Bogor serta Kota Depok menjadi sejumlah daerah yang berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat.

Masyarakat juga diminta mewaspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang pada sore hingga malam hari.

Pada Rabu pagi pukul 07.00-13.00 WIB, kondisi cuaca Jabodetabek secara umum diprakirakan cerah hingga cerah berawan.

Namun, menjelang siang, hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bogor.

Memasuki siang hingga sore hari pukul 13.00-19.00 WIB, cuaca secara umum diprakirakan berawan hingga berawan tebal.

Hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Kota Tangerang.