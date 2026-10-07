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Prakiraan Cuaca Jabodetabek 7 Oktober 2026: Bogor dan Depok Berpotensi Hujan Lebat

Rabu, 07 Oktober 2026 – 11:00 WIB
Prakiraan Cuaca Jabodetabek 7 Oktober 2026: Bogor dan Depok Berpotensi Hujan Lebat - JPNN.com Jabar
Ilustrasi hujan deras. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sejumlah wilayah Jabodetabek berpotensi diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga lebat pada Rabu (7/10/2026).

Potensi hujan terutama terjadi pada siang hingga malam hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca untuk periode Rabu, 7 Oktober 2026 pukul 07.00 WIB hingga Kamis, 8 Oktober 2026 pukul 07.00 WIB, wilayah Kota dan Kabupaten Bogor serta Kota Depok menjadi sejumlah daerah yang berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat.

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Masyarakat juga diminta mewaspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang pada sore hingga malam hari.

Pada Rabu pagi pukul 07.00-13.00 WIB, kondisi cuaca Jabodetabek secara umum diprakirakan cerah hingga cerah berawan.

Namun, menjelang siang, hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bogor.

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Memasuki siang hingga sore hari pukul 13.00-19.00 WIB, cuaca secara umum diprakirakan berawan hingga berawan tebal.

Hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Kota Tangerang.

Prakiraan cuaca Jabodetabek Rabu 7 Oktober 2026, Bogor dan Depok berpotensi hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang.
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