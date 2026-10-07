Jalur Pendakian Gunung Papandayan Masih Dibatasi Setelah Fenomena Blue Fire

jabar.jpnn.com, GARUT - Aktivitas wisatawan di kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Papandayan, Kabupaten Garut, Jawa Barat, masih dibatasi menyusul munculnya fenomena alam blue fire atau api biru di kawasan kawah gunung tersebut.

Wisatawan untuk sementara belum diperbolehkan melakukan pendakian menuju kawasan kawah.

Kunjungan hanya diperbolehkan hingga area yang masih dinyatakan sebagai zona aman.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Garut Beni Yoga Gunasantika mengatakan, pihaknya masih menunggu arahan lebih lanjut dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait kondisi kawasan Gunung Papandayan.

"Cuma kalau untuk ke atas, kita masih belum buka. Kita menunggu arahan dari BMKG," kata Beni.

Menurut Beni, fenomena blue fire yang muncul di kawasan kawah Gunung Papandayan sekitar dua pekan lalu berdampak pada pembatasan aktivitas wisatawan, khususnya untuk pendakian menuju jalur kawah.

Wisatawan tidak diperbolehkan mendekati kawasan kawah dan hanya dapat beraktivitas di area bawah yang masih direkomendasikan sebagai zona aman.

Wisatawan Hanya Bisa Sampai Pos 4-5