Pemkot Bogor Sosialisasikan Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Dinas Pendidikan (Disdik) menggelar sosialisasi implementasi wajib belajar satu tahun pendidikan prasekolah sebagai upaya meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan pendidikan prasekolah.

Kegiatan tersebut juga diarahkan untuk mendorong peningkatan akses dan partisipasi anak dalam memperoleh layanan pendidikan sehingga angka partisipasi pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Bogor dapat meningkat.

Bunda PAUD Kota Bogor Yantie Rachim mengatakan, sosialisasi tersebut menjadi salah satu upaya untuk membangun pemahaman bersama mengenai peran PAUD dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat, termasuk kebijakan wajib belajar 13 tahun.

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"Sosialisasi ini menjadi salah satu ikhtiar kita untuk menguatkan pemahaman bersama mengenai peran PAUD di Kota Bogor dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat, khususnya wajib belajar 13 tahun," ujar Yantie Rachim

Sosialisasi berlangsung selama dua hari, yakni 5-6 Oktober 2026. Kegiatan tersebut diikuti 200 peserta yang terdiri atas guru PAUD dan komite PAUD dari enam kecamatan di Kota Bogor.

Pada hari pertama, peserta berasal dari Kecamatan Bogor Tengah, Bogor Selatan, dan Bogor Timur. Sementara pada hari kedua, peserta berasal dari Kecamatan Tanah Sareal, Bogor Utara, dan Bogor Barat.

Dalam kegiatan tersebut, Yantie menekankan pentingnya perhatian terhadap tumbuh kembang anak, khususnya pada usia dini.

Menurut dia, anak berusia 4-6 tahun perlu mendapatkan stimulasi yang sesuai dengan tahap perkembangannya.