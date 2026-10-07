Prakiraan Cuaca Jawa Barat 7 Oktober 2026: Bogor dan Depok Berpotensi Hujan Lebat

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sejumlah wilayah di Jawa Barat berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga lebat pada Rabu (7/10/2026).

Berdasarkan prakiraan cuaca BMKG, potensi hujan tersebar pada siang hingga malam hari.

Wilayah yang perlu mendapat perhatian khusus adalah Kabupaten dan Kota Bogor serta Kota Depok.

BMKG mengeluarkan peringatan dini terkait potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang.

Pada pagi hari pukul 07.00-13.00 WIB, cuaca di Jawa Barat secara umum diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

Hujan ringan berpotensi terjadi menjelang siang di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur.

Memasuki siang hingga sore hari, pukul 13.00-19.00 WIB, sebagian besar wilayah Jawa Barat diprakirakan cerah hingga cerah berawan.

Namun, hujan sedang hingga lebat berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor serta Kota Depok.