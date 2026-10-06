160 Becak Listrik Dibagikan kepada Pengayuh Lansia di Kota Bogor

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Sebanyak 160 unit becak listrik disalurkan kepada warga Kota Bogor yang berprofesi sebagai pengayuh becak, khususnya mereka yang telah lanjut usia (lansia).

Bantuan tersebut disalurkan oleh Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional (GSN), sebagai bagian dari program yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.

Penyerahan becak listrik kepada penerima manfaat berlangsung di halaman parkir Gymnasium Sekolah Vokasi IPB, Kota Bogor, Selasa (6/10/2026).

Penyerahan bantuan tersebut turut disaksikan Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin.

Becak listrik yang diberikan kepada para penerima manfaat diproduksi oleh PT Pindad.

Kendaraan tersebut dirancang untuk membantu mengurangi beban fisik pengayuh becak, terutama mereka yang telah berusia lanjut dan masih menjalankan aktivitas tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Baca Juga: 11 Saran Ombudsman untuk Imipas Seusai Temuan Klaster Mewah di Lapas Cibinong Bogor

Becak listrik tersebut dapat diisi daya secara mandiri dengan kapasitas daya pengisian mencapai 220 watt.

Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin mengatakan, Pemerintah Kota Bogor akan mengawal pelaksanaan program tersebut agar bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para penerima.