Kadin Bandung Ungkap Peran Strategis Listrik Bagi Dunia Usaha

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Keandalan pasokan listrik dinilai menjadi salah satu faktor penting yang ikut menentukan daya saing dunia usaha.

Kepastian energi dibutuhkan pelaku usaha untuk menjaga produksi tetap berjalan, menekan biaya operasional, hingga membuka ruang ekspansi bisnis.

Ketua Kadin Kota Bandung Iwa Gartiwa mengatakan kebutuhan listrik kini tidak hanya berkaitan dengan aktivitas produksi, tetapi sudah menjadi bagian penting dari hampir seluruh rantai kegiatan bisnis.

"Listrik adalah darah yang mengalirkan seluruh kegiatan ekonomi," kata Iwa, dalam keterangannya, Selasa (6/10/2026).

Menurut dia, operasional perusahaan dari berbagai sektor sangat bergantung pada ketersediaan listrik, mulai dari pengoperasioan mesin produksi, pemanfaatan teknologi, penyimpanan barang, hingga aktivitas dalam rantai pasok.

Karena itu, keandalan pasokan energi menjadi faktor yang diperhitungkan ketika perusahaan menjaga produktivitas maupun menyusun rencana pembangunan usaha.

"Energi adalah infrastruktur kepercayaan. Tanpa kepastian, tidak ada investasi besar," ujarnya.

Iwa menjelaskan kebutuhan listrik dunia usaha juga terus berubah mengikuti perkembangan struktur ekonomi.