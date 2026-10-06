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Investigasi Itjen Imipas Temukan 21 Bangunan di Luar Lapas Cibinong, 13 Tak Tercatat di BMN

Selasa, 06 Oktober 2026 – 18:00 WIB
Investigasi Itjen Imipas Temukan 21 Bangunan di Luar Lapas Cibinong, 13 Tak Tercatat di BMN - JPNN.com Jabar
Suasana Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (30/9). Komisi XIII DPR melakukan peninjauan lapangan seusai temuan Ombudsman RI.

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Hasil investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Itjen Imipas) menemukan 21 bangunan yang berada di luar area utama Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 13 bangunan disebut tidak tercatat dalam sistem manajemen Barang Milik Negara (BMN).

Sementara delapan bangunan lainnya tercatat sebagai BMN.

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Inspektur Jenderal Kemenimipas Rudi Setiawan mengatakan, delapan bangunan yang tercatat dalam sistem BMN antara lain rumah kepala lapas, rumah Kepala Subseksi (Kasubsi) Keamanan, rumah Kasubsi Registrasi, wisma asimilasi, tiga kontainer, dan satu bangunan yang belum disebutkan peruntukannya.

“Bangunan-bangunan yang berada di luar area lapas bagian luarnya, masih dalam lingkup Lapas Cibinong itu kami menemukan ada 21 bangunan, 8 di antaranya bangunan terdaftar dan terdata di sistem manajemen Barang Milik Negara,” kata Rudi di Jakarta.

Menurut dia, wisma asimilasi tersebut digunakan oleh warga binaan yang sedang menjalani program asimilasi. Sementara tiga kontainer yang berada di lokasi juga tercatat dalam BMN.

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Adapun 13 bangunan lainnya merupakan bangunan yang ditemukan dalam inspeksi mendadak (sidak) Ombudsman RI pada 22 September. Bangunan-bangunan tersebut disebut tidak terdaftar dalam sistem BMN.

Rudi memerinci, 13 bangunan itu terdiri atas dua bangunan yang berada menghadap sungai di posisi paling belakang, delapan bangunan berpagar hitam, serta tiga bangunan yang digunakan sebagai tempat istirahat petugas jaga.

Itjen Imipas menemukan 21 bangunan di luar area Lapas Cibinong. Sebanyak 13 bangunan disebut tidak tercatat dalam sistem Barang Milik Negara
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