120 Becak Listrik dan Tablet Pintar Bantuan Presiden Prabowo Diserahkan kepada Warga Depok

jabar.jpnn.com, DEPOK - Sebanyak 120 becak listrik dan tablet pintar bantuan Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto diserahkan kepada masyarakat Kota Depok.

Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban fisik pengemudi becak sekaligus meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga penerima manfaat.

Ketua Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) Letjen TNI (Purn) Teguh Arief Indratmoko mengatakan, becak listrik secara khusus diharapkan dapat membantu pengemudi becak yang telah berusia lanjut.

Menurut Teguh, dukungan tenaga listrik membuat pengemudi tidak perlu sepenuhnya mengandalkan kekuatan fisik ketika membawa penumpang.

“Pertama, tenaga para pengemudi adalah sedikit yang dipakai, tapi waktu menggunakan becak listrik termasuk mengangkut penumpangnya bisa berlipat ganda. Dengan harapan pendapatannya bertambah,” kata Teguh.

Ia menilai berkurangnya beban fisik dapat memberikan kesempatan kepada pengemudi untuk bekerja lebih lama sehingga berpotensi meningkatkan penghasilan.

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Peningkatan pendapatan tersebut diharapkan turut memberikan dampak positif terhadap keluarga penerima manfaat, terutama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, pendidikan anak, dan kebutuhan rumah tangga.

Teguh menjelaskan, bantuan becak listrik merupakan program yang disalurkan secara bertahap ke sejumlah daerah di Indonesia.