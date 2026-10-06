Harga Emas dan Perak Batangan Hari Ini 6 Oktober 2026, Simak Daftar Lengkapnya

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Selasa, 6 Oktober 2026, tercatat Rp2.570.000 untuk ukuran 1 gram.

Harga tersebut merupakan harga dasar sebelum tambahan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen.

Selain emas batangan reguler, daftar harga juga mencakup emas seri khusus, emas batangan Batik Seri III, seri kemerdekaan, serta produk perak.

Untuk emas batangan reguler, harga dasar mulai dari Rp1.335.000 untuk ukuran 0,5 gram hingga Rp2,5106 miliar untuk ukuran 1.000 gram atau 1 kilogram.

Daftar Harga Emas Batangan

Berikut daftar harga emas batangan berdasarkan berat dan harga setelah tambahan PPh 0,25 persen, seperti dilansir dari laman logammulia.com.

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- 0,5 gram: Rp1.335.000; setelah PPh menjadi Rp1.338.338.

- 1 gram: Rp2.570.000; setelah PPh menjadi Rp2.576.425.