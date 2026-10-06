Prakiraan Cuaca Jabodetabek 6 Oktober 2026, Hujan Berpotensi Turun Siang hingga Dini Hari
jabar.jpnn.com, BOGOR - Sejumlah wilayah di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) berpotensi diguyur hujan ringan pada Selasa (6/10/2026) hingga Rabu (7/10/2026) pagi.
Berdasarkan prakiraan cuaca BMKG, kondisi cuaca di wilayah Jabodetabek pada Selasa pagi secara umum cerah berawan hingga berawan.
Namun, menjelang siang, hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bogor.
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Memasuki siang hingga sore, pukul 13.00-19.00 WIB, kondisi cuaca secara umum diprakirakan berawan hingga berawan tebal.
Hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Kota Depok, serta Kota dan Kabupaten Bogor.
Masyarakat yang beraktivitas di wilayah tersebut, terutama pada siang hingga sore hari, diimbau memperhatikan perkembangan kondisi cuaca.
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Cuaca Malam Hari Cenderung Berawan
Pada malam hari, pukul 19.00-01.00 WIB, kondisi cuaca Jabodetabek secara umum diprakirakan cerah berawan hingga berawan tebal.
Prakiraan cuaca Jabodetabek 6 Oktober 2026: hujan ringan berpotensi terjadi di Bogor, Depok, Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan hingga Rabu pagi.
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