BMKG Prediksi Hujan di Sejumlah Wilayah Jawa Barat Hari Ini, Waspada Petir dan Angin Kencang

jabar.jpnn.com, BOGOR - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sejumlah wilayah Jawa Barat berpotensi diguyur hujan pada Selasa, 6 Oktober 2026.

Berdasarkan prakiraan BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Barat yang diperbarui pada pukul 06.00 WIB, hujan berpotensi terjadi sejak pagi hingga dini hari di sejumlah wilayah.

Pada pagi hari, pukul 07.00-13.00 WIB, kondisi cuaca Jawa Barat secara umum diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

Hujan ringan berpotensi terjadi menjelang siang di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur.

Memasuki siang hingga sore hari, pukul 13.00-19.00 WIB, cuaca diprakirakan cerah hingga cerah berawan.

Namun, hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, serta Kabupaten Cianjur.

Hujan Berpotensi Terjadi hingga Dini Hari

Pada malam hari, pukul 19.00-01.00 WIB, kondisi cuaca diprakirakan cerah berawan hingga berawan.