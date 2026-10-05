Cegah Praktik Suap, Pos Properti Perkuat Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - PT Pos Properti Indonesia memperkuat sistem pencegahan praktik penyuapan, khususnya dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Anak perusahaan PT Pos Indonesia (Persero) itu resmi mengantongi sertifikat Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) SNI ISO 37001:2025 dari PT TÜV NORD Indonesia.

Sertifikasi tersebut secara khusus mencakup proses pengadaan barang dan jasa pada Procurement Department Pos Properti Indonesia.

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Langkah itu menjadi perhatian karena sektor pengadaan barang dan jasa selama ini menjadi salah satu area yang rawan terjadi praktik korupsi.

Dalam siaran persnya, Pos Properti Indonesia mengutip data KPK yang menunjukkan 25 persen kasus korupsi sepanjang 2004 hingga 2025 berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.

Kondisi tersebut membuat perusahaan menempatkan proses pengadaan sebagai salah satu area yang perlu diperkuat dari sisi pengawasan dan pengendalian internal.

Chief Business Development and Hospitality Officer sekaligus Plt Chief Financial Officer Pos Properti Indonesia Endro Tjahjono mengatakan, penerapan SMAP menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam memperkuat tata kelola.

"Implementasi SMAP merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam menerapkan Good Corporate Governance dan mendukung upaya melawan korupsi di segala lini," ujar Endro.