Ekonom Unisba Ungkap Peran Listrik dalam Memutus Lingkaran Kemiskinan

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Akses listrik ternyata tidak hanya berkaitan dengan penerangan, tetapi juga bisa menjadi pintu masuk bagi masyarakat prasejahtera untuk meningkatkan taraf hidup.

Ekonom Universitas Islam Bandung (Unisba) Ade Yunita Mafruhat menilai program Light Up the Dream (LUTD) dapat menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat sekaligus membantu memutus rantai kemiskinan.

Menurut Ade, ketersediaan listrik membuka lebih banyak kesempatan bagi keluarga prasejahtera, mulai dari meningkatkan aktivitas belajar anak hingga mengembangkan usaha rumahan.

"Listrik adalah alat paling efektif untuk memutus poverty trap atau lingkaran kemiskinan," kata Ade dalam keterangannya, Senin (5/10).

Dia menjelaskan listrik merupakan salah satu infrastruktur dasar yang memiliki dampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Ketika akses listrik tersedia, waktu produktif keluarga tidak lagi terbatas setelah matahari terbenam.

Dari sisi pendidikan, anak-anak memiliki kesempatan belajar pada malam hari dengan penerangan yang memadai. Kehadiran listrik juga memungkinkan keluarga memanfaatkan perangkat elektronik dan teknologi informasi untuk menunjang kegiatan belajar.

Sementara dari sisi ekonomi, listrik dapat membuka peluang bagi keluarga untuk menjalankan usaha dari rumah.

Berbagai peralatan seperti mesin jahit, lemari pendingin, hingga perangkat produksi lainnya dapat digunakan secara optimal ketika kebutuhan energi tersedia.