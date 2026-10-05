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Samsat Pajajaran Resmi Pindah ke Balai Asri Pusdai Bandung

Senin, 05 Oktober 2026 – 17:07 WIB
Samsat Pajajaran Resmi Pindah ke Balai Asri Pusdai Bandung - JPNN.com Jabar
Suasana layanan pajak kendaraan di Bale Asri Pusdai, Kota Bandung, relokasi dari Samsat Pajajaran. Foto: sources for JPNN

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat (Bapenda Jabar) resmi merelokasi operasional Samsat Pajajaran ke Bale Asri di kawasan Pusat Dakwah Islam (Pusdai) Jabar, Kota Bandung, Senin (5/10/2026).

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya peningkatan standar layanan,.

Kepala Bapenda Jabar Asep Supriatna mengatakan relokasi operasional ini diharapkan bisa memberikan kenyamanan masyarakat saat mengurus kewajiban membayar pajak kendaraan.

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"Pada prinsipnya, kami ingin terus meningkatkan layanan agar masyarakat nyaman," kata Asep dalam keterangannya.

Menurut Asep, kebijakan ini juga menjadi salah satu bagian dari optimalisasi asset. Pemindahan ini juga bukan sesuatu yang mendadak. Semua infrastruktur pendukung dan fasilitas penunjang sudah dipersiapkan sejak satu tahun lalu.

Relokasi ini, menjawab sejumlah persoalan yang sebelumnya dihadapi. Di antaranya ketiadaan tempat parkir, atau tempat pemeriksaan kendaraan di basement yang kurang nyaman bagi petugas maupun masyarakat

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"Yang di Jalan Pajajaran itu ruang parkirnya kurang memadai. Pemeriksaan kendaraan juga di basement, kan kurang baik dari sisi kesehatan bagi petugas maupun masyarakat. Sehingga masyarakat juga mungkin kurang nyaman," terangnya.

"Di Bale Asri, fasilitasnya jauh lebih memadai, parkir luas dan tempat layanan lebih baik," lanjutnya.

Mulai hari ini, Bapenda Jabar resmi merelokasi operasional Samsat Pajajaran ke Bale Asri Pusdai, Kota Bandung.
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